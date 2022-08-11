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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique'ye uyarı

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#Gustavo Henrique#Fenerbahçe#Jorge Jesus
Fenerbahçede Jorge Jesustan Gustavo Henriqueye uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 10:53

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Hangikredi Ümraniyespor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtaran Fenerbahçe'de taraftarlar hayali kırıklığı yaşarken, yeni transfer Gustavo Henrique'nin gösterdiği performans eleştirilerin odak noktasındaydı. Hem savunma hem de pas istatistiklerinde maçın en kötüsü olan yıldız oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un da hedefindeydi.

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Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hangikredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin oynanan oyun taraftarı memnun etmezken, yeni transfer Gustavo Henrique'nin performansı eleştiri oklarının hedefinde.

Fenerbahçe'de Kim Min- Jae'nin ayrılığının ardından kadroya katılan Gustavo Henrique, Ümraniyespor ile oynanan Süper Lig'deki ilk maçında vasatı aşamadı. Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olması referansıyla transfer edilen Brezilyalı stoper, sahada ağır kalınca taraftarın tepkisinden kurtulamadı.

1.96 cm'lik boyuyla sahanın en uzun oyuncusu olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, girdiği iki hava topunun birini kaybetti. Stoper olarak 44 pasta 31 isabet yapan Gustavo, %70'lik değer tutturarak sahanın en kötüsü oldu. 90 dakikada rakibin tek şutunu, pasını ve ortasını engelleyecek bir aksiyonda dahi bulunmadı.

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Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus, Ümraniye maçının son anlarında taca attığı top sonrası tribünlerden tepki alan Gustavo'ya maç sonu sert çıktı.

Portekizli hoca "Daha fazla agresif olmalısın. Rakibi baskı altına almamız için savunmayı öne çıkarmamız gerekiyor. Geriden topla hızlı çıkmalıyız. Senden bunu bekliyorum. Sonuç önemli değil. Biz doğru oyunu oynadığımızda sonuçları zaten alacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gustavo Henrique#Fenerbahçe#Jorge Jesus

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