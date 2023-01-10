Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Altay Bayındır kararı!

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Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray 'a 3-0 mağlup oldu. Oyun genelinde rakibine karşı etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız verirken teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kaleci transferi de gündeme sıcak bir konu başlığı olarak girdi.

Fenerbahçe’nin 12 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde stoper ve forvet takviyesi yapması beklenirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Jorge Jesus, her ne kadar sürekli destek çıksa da Altay Bayındır’ın genel performansından memnun değil.

Fanatik'in haberine göre; bu nedenle Jesus’un tecrübeli bir kaleci takviyesi talep ettiği, yönetimin ise ilk etapta buna karşı çıktığı belirtildi. Ancak Galatasaray derbisi sonrası işler değişti. Yönetimin, kiralık olmak koşuluyla kaleci transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

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Girişimler başlıyor! İlk hedef: Keylor Navas

İddiaya göre Fenerbahçe’nin ilk hedefi Keylor Navas. PSG’de Donnaruma’nın arkasında bekleyen 36 yaşındaki file bekçisinin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Girişimlerin en kısa sürede başlaması bekleniyor.

Diğer adaylar Handanovic ve Begovic

Andre Onana transferi sonrası İnter’de eldivenleri kaybeden Samir Handanovic ile Everton’da şans bulamayan Asmir Begovic’in de diğer adaylar olduğu kaydedildi. Bu ikili için de teklif yapılması halinde, Navas’taki gibi sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacak.

Altay’a hemen sözleşme

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır’dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor. Bu sayede Altay’ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak.

Kiralama planı motivasyon için

Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki file bekçisine, kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek.