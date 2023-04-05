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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ali Koç paylaşımı!

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Ali Koç
Fenerbahçede Jorge Jesustan Ali Koç paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 15:33

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Instagram hesabından Başkan Ali Koç'un antrenmanı ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, bugünkü antrenmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışılan Portekizli teknik adam, Salı günü Başkan Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirmişti. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvede takımın son durumu masaya yatırılmıştı.

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ALİ KOÇ PAYLAŞIMI

Jorge Jesus, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman sonrasında Instagram hesabından bir video paylaştı.

Portekizli çalıştırıcı, Ali Koç'un atrenmanı ziyaret ettiği görüntüleri paylaştığı söz konusu paylaşımına, "Başkanımız antrenmanı ziyaret etti." notunu düştü.

Deneyimli teknik adamın ALİ KOÇ paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Ali Koç

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