Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ali Koç paylaşımı!

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, bugünkü antrenmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışılan Portekizli teknik adam, Salı günü Başkan Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirmişti. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvede takımın son durumu masaya yatırılmıştı.
ALİ KOÇ PAYLAŞIMI
Jorge Jesus, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman sonrasında Instagram hesabından bir video paylaştı.
Portekizli çalıştırıcı, Ali Koç'un atrenmanı ziyaret ettiği görüntüleri paylaştığı söz konusu paylaşımına, "Başkanımız antrenmanı ziyaret etti." notunu düştü.
Deneyimli teknik adamın ALİ KOÇ paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.