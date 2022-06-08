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Fenerbahçe'de Jorge Jesus’la her rakibe göre farklı bir sistem

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Futbol
Fenerbahçede Jorge Jesus’la her rakibe göre farklı bir sistem
Süleyman Arat

Portekizli teknik adam sabit bir formasyonda ısrar etmeyecek. İmza töreninde ‘Benim tek oyun sistemim yok’ diyen Jesus’un sarı lacivertli takımı rakibin oyun yapısına göre bazen 3’lü bazen 4’lü defans oynatacağı öğrenildi.

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İmza töreninde ‘Benim tek oyun sistemim yok’ diyerek taraftara yeni F.Bahçe’yi anlatan Jorge Jesus’un sarı lacivertli ekibi rakibin oyun yapısına göre bazen 3’lü bazen 4’lü defans oynatacağı öğrenildi. Portekizli teknik adamla 3-4-2-1 veya 4-3-2-1 ile sahaya çıkacak F.Bahçe’de özelikle Ferdi, Osayi ve Rossi’nin üstleneceği rol daha da önem taşıyacak. Yeni oyun anlayışında Mert Hakan ve Zajc’ın önemi daha da artarken Arda Güler’e de yarayarak gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

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Jesus geçen sezon Benfica’daki 28 maçta 12 kez 3-4-3, 8 kez 3-1-4-2, 6 kez de 3-4-1-2 dizilişini kullandı. Dörtlü savunmayı 2 kez tercih etmesi, F.Bahçe’de büyük olasılıkla üçlü defansı kullanacağı şeklinde yorumlanıyor. Hücumu seven Jesus fiziksel anlamda güçlü bir takım kurmak istiyor. Bu sayede takımın tüm sistemlere ayak uydurabileceğine inanan Portekizli, transferlerin kampta olmasının takımın kaynaşması ve taktik çalışmalara kolaylıkla adapte olmasına yardım edeceğini düşünüyor.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Futbol

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