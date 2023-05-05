Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a 1 iyi 1 kötü haber!

Haberin Devamı

Lig ve kupada şampiyonluk iddiası süren tek takım olan Fenerbahçe’de gözler pazar günü Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

İki takımın da hedefleri için hayati önem taşıyan karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik patronu Jorge Jesus’a 1 iyi, 1 kötü haber geldi. Giresun deplasmanında cezalı olan Willian Arao’yu oynatamayacak olan Jesus’un bu mevkideki ikinci alternatifi olan İsmail Yüksek’in, sakatlığı nedeniyle forma giyme şansının az olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adam bu oyuncuların yokluğunda ön libero görevini Crespo veya sakatlıktan yeni dönen Zajc’a verecek.

FORVETTE EKSİK YOK

Diğer taraftan forvetteki 5 futbolcunun oynayabilecek olması Jesus’un elini rahatlattı. Önceki gün Sivasspor ile oynanan kupa maçında sahalara dönen King ve Batshuayi’nin yanı sıra, bu karşılaşmada dinlendirilen Enner Valencia, Pedro ve Serdar Dursun, her an görev alabilecek durumda.

Haberin Devamı