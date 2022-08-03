Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Ferdi Kadıoğlu Slovacko maçı öncesi konuştu: 'Biz zaten forvet transferi yaptık'

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Altay Bayındır
Fenerbahçede Jorge Jesus ve Ferdi Kadıoğlu Slovacko maçı öncesi konuştu: Biz zaten forvet transferi yaptık

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Slovacko ile karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jesus forvet transferiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Slovacko maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İlk olarak sözü alan Ferdi Kadıoğlu şunları söyledi:

"Slovacko tecrübeli bir takım. Rakibimizi küçümsemememiz gerekiyor. Planımızı en iyi şekilde uygulamalıyız. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygularsak umarım biz galip geliriz. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. İleriye bakmamız gerekiyor. Onların desteğiyle biz daha güçlüyüz. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Yarın hazır olduğumuzu onlara göstereceğiz."

ALİOSKİ SORUSUNA CEVAP

"Alioski iyi bir futbolcu. Takımda her zaman kaliteli futbolcuların olması iyidir. Hocamızla henüz pozisyon konusunu konuşmadık."

Haberin Devamı

Teknik direktör Jorge Jesus'un sözleri ise şöyle;

"Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Biz gruplara kalmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Son yıllarda Türk takımları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalarda çok ileri gidemedi."

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Fenerbahçeden İrfan Can Eğribayat için teklif Sirigu derken...Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için teklif! Sirigu derken...Haberi Görüntüle

YENİ TRANSFERLER...

"Gustavo Henrique çok fazla maça çıkmıştı. Luan Peres hazırlık dönemindeydi. Alioski de Türkiye'de hazırlık dönemindeydi. Fiziksel anlamdan en ileride olan oyuncu Gustavo Henrique."

"ALTAY YOK, KALEDE ERTUĞRUL OLACAK"

Altay'ın fiziksel bir sıkıntısı var yarın kalede Ertuğrul başlayacak. Kendisine güveniyoruz. Üçüncü bir kaleciye ihtiyacımız var.

"BİZ ZATEN FORVET TRANSFERİ YAPTIK"

Benim takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz. Fenerbahçe'de de bazen üçlü, bazen dörtlü savunma oynayacağımızı göreceksiniz. Biz zaten bir forvet transferi yaptık. Joao Pedro'yu sakatlığından dolayı oynatamıyoruz. Valencia, Rossi, Serdar Dursun, Berisha, Joshua King... Hepsine güveniyorum. Antrenman ile de daha da gelişecekler. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci transferi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Altay Bayındır

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa