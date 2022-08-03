Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Ferdi Kadıoğlu Slovacko maçı öncesi konuştu: 'Biz zaten forvet transferi yaptık'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Slovacko maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İlk olarak sözü alan Ferdi Kadıoğlu şunları söyledi:

"Slovacko tecrübeli bir takım. Rakibimizi küçümsemememiz gerekiyor. Planımızı en iyi şekilde uygulamalıyız. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygularsak umarım biz galip geliriz. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. İleriye bakmamız gerekiyor. Onların desteğiyle biz daha güçlüyüz. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Yarın hazır olduğumuzu onlara göstereceğiz."

ALİOSKİ SORUSUNA CEVAP

"Alioski iyi bir futbolcu. Takımda her zaman kaliteli futbolcuların olması iyidir. Hocamızla henüz pozisyon konusunu konuşmadık."

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Teknik direktör Jorge Jesus'un sözleri ise şöyle;

"Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Biz gruplara kalmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Son yıllarda Türk takımları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalarda çok ileri gidemedi."

YENİ TRANSFERLER...



"Gustavo Henrique çok fazla maça çıkmıştı. Luan Peres hazırlık dönemindeydi. Alioski de Türkiye'de hazırlık dönemindeydi. Fiziksel anlamdan en ileride olan oyuncu Gustavo Henrique."

"ALTAY YOK, KALEDE ERTUĞRUL OLACAK"

Altay'ın fiziksel bir sıkıntısı var yarın kalede Ertuğrul başlayacak. Kendisine güveniyoruz. Üçüncü bir kaleciye ihtiyacımız var.

"BİZ ZATEN FORVET TRANSFERİ YAPTIK"

Benim takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz. Fenerbahçe'de de bazen üçlü, bazen dörtlü savunma oynayacağımızı göreceksiniz. Biz zaten bir forvet transferi yaptık. Joao Pedro'yu sakatlığından dolayı oynatamıyoruz. Valencia, Rossi, Serdar Dursun, Berisha, Joshua King... Hepsine güveniyorum. Antrenman ile de daha da gelişecekler. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci transferi.