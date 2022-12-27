Fenerbahçe'de Jorge Jesus sistemini değiştiriyor! Maça saatler kala...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un bu akşamki Hatayspor mücadelesinde sistemi değiştirmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kritik maçın son taktik provasını 4-1-3-2 dizilişiyle yaptı. Bir sürpriz olmazsa, Hatayspor karşısında Fenerbahçe bu taktikle sahaya çıkacak.

Serdar Aziz kulübeye, 3 yıldız tekrar 11'e

Sarı-Lacivertliler’de ilk 11’de de değişim olacak. 4’lü geçiş nedeniyle Serdar Aziz’in kulübede oturması muhtemel. Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Enner Valencia’nın bu akşam 11’e dönmeleri bekleniyor.

İsmail Yüksek de dönüyor, Mert Hakan...

Orta saha için İsmail Yüksek de formaya aday. Ancak Jesus, 4’lü savunmayı tercih ettiği maçlarda genç oyuncuyu Arao’yla birlikte oynatmak yerine, Sambacı’yla rotasyona sokmayı tercih etti. Bu nedenle Mert Hakan formaya çok daha yakın gözüküyor.

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