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Fenerbahçe'de Jorge Jesus sistemini değiştiriyor! Maça saatler kala...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Hatayspor
Fenerbahçede Jorge Jesus sistemini değiştiriyor Maça saatler kala...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 15:42

Üst üste Giresunspor ve Trabzon maçlarını kaybederek liderliği Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, telafi için Hatay’ı konuk ediyor. Savunma tercihi son dönemde tartışılan Jorge Jesus’un bugün taktiği değiştirecek. Son taktik idmanda prova yapılırken, Portekizli teknik adam kadroya neşteri vuruyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un bu akşamki Hatayspor mücadelesinde sistemi değiştirmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kritik maçın son taktik provasını 4-1-3-2 dizilişiyle yaptı. Bir sürpriz olmazsa, Hatayspor karşısında Fenerbahçe bu taktikle sahaya çıkacak.

Serdar Aziz kulübeye, 3 yıldız tekrar 11'e

Sarı-Lacivertliler’de ilk 11’de de değişim olacak. 4’lü geçiş nedeniyle Serdar Aziz’in kulübede oturması muhtemel. Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Enner Valencia’nın bu akşam 11’e dönmeleri bekleniyor.

İsmail Yüksek de dönüyor, Mert Hakan...

Orta saha için İsmail Yüksek de formaya aday. Ancak Jesus, 4’lü savunmayı tercih ettiği maçlarda genç oyuncuyu Arao’yla birlikte oynatmak yerine, Sambacı’yla rotasyona sokmayı tercih etti. Bu nedenle Mert Hakan formaya çok daha yakın gözüküyor.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Hatayspor

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