Fenerbahçe'de Jorge Jesus Sevilla maçından sonra soyunma odasında neler söyledi?

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Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanla lider bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını Son 16 Turu'na yazdıran Fenerbahçe, ilk maçında Sevilla ile kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE İLK YARIDA İŞİ BİTİREBİLİRDİ

O dönem Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı devirerek çeyrek final bileti alan Kanarya bugün de aynı o günkü iştahla maça başladı. İlk yarıda özellikle forvetleri Enner Valencia ve Joshua King'le gole çok yaklaşan, adeta deplasmanda Sevilla'yı yarı sahasına hapseden Fenerbahçe aradığı golü ilk 45'te bulamadı.

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OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ DİREKT ETKİ YAPTI

Baştan sona üstün oynadığı ilk devrede soyunma odasına golsüz eşitlikle giden temsilcimiz ikinci yarıya da şokla başladı. Devre arasında eski Galatasaraylı Alex Telles'in yerine oyuna giren Joan Jordan 56. dakikada ceza alanı dışından kaleyi yokladı, Arao'ya çarpan top yön değiştirince filelerle buluştu. İspanyollar 1-0 öne geçtikten sonra savunmayı güvence altına almak istedi. Temsilcimiz Fenerbahçe yine şanslar yakalasa da pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. 85'te Rakitic'in asistinde Erik Lamela skoru belirleyen golü attı ve maçın skorunu belirledi.

İRFAN CAN DÖKÜLDÜ

Fenerbahçe’de 2-0’lık Sevilla yenilgisinde sahanın en kötü oyuncusuİrfan Can Kahveci oldu. Bu sezon Avrupa’da oldukça başarılı maçlar çıkaran Milli oyuncu, İspanya’daki mücadelede hiçbir varlık gösteremedi. Jorge Jesus’un buna rağmen öğrencisini 87 dakika sahada tutması, sosyal medyada taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

JORGE JESUS TAKIMA SESLENDİ

FENERBAHÇE, tarihindeki en şanssız Avrupa maçlarından biri Sevilla deplasmanında oynadı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda mücadeleyi domine etti, 3’ü net olmak üzere birçok fırsattan yararlanamadı. Farklı kazanılabilecek maç, 2-0’lık yenilgiyle tamamlandı. Durum böyle olunca, karşılaşma bitiminde soyunma odasında hüzün ve büyük bir hayal kırıklığı vardı. Öğrencilerinin bu halini gören Jorge Jesus’un, kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.

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'KALİTENİZİ GÖSTERDİNİZ'

Fanatik'in haberinde, Portekizli teknik adamın soyunma odasında, “Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Bu seviyede, bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Bunu başardık ama golü atamadık. İlk devredeki futbolla maç sonundaki skor arasında büyük bir tezatlık var. Her şeye rağmen siz bu akşam ne kadar kaliteli ve tehlikeli bir takım olduğunuzu gösterdiniz. Sadece son vuruşlarda etkisizdik” dediği belirtildi.

Jorge Jesus, haftaya Kadıköy’de oynanacak maçta taraftar desteğine dikkat çekerek, “Sevilla için çok zorlayıcı bir atmosfer olacağı kesin. Tribün desteğini arkamıza aldığımızda her şeyi yapabiliriz. Evet, işi zora soktuk ama hiçbir şey bitmiş değil. Rövanşta turu geçecek kalitemiz de gücümüz de var. Bu konuda son derece umutluyum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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