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Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maç sonu Altay Bayındır'a destek istedi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jesus#Altay
Fenerbahçede Jorge Jesus, maç sonu Altay Bayındıra destek istedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 22:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Altay Bayındır, İstanbulspor karşılaşmasının ardından son dönemde performansı tartışılan Altay Bayındır'a destek istedi.

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Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken bir hareket geldi.

Tecrübeli teknik adam, maçın ardından kaleci Altay'ı yanına alıp tribünlere doğru gitti ve Fenerbahçe taraftarlarından Altay'ı alkışlamalarını istedi.

Taraftarlar, alkışlayarak milli kaleciye destek verdi.

Fenerbahçede Jorge Jesus, maç sonu Altay Bayındıra destek istedi

SON MAÇTA UYARMIŞTI

Rennes karşılaşmasının ardından Altay'ın tepki görmesi hakkında açıklama yapan Jesus, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda, bizim güçlü olmamız için her zaman bize destek oluyorlar. Ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar, çünkü ben ayrım yapmıyorum" demişti.

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#Fenerbahçe#Jesus#Altay

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