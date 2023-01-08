Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Joachim Löw'ün kaderini yaşadı! Galatasaray derbisinden sonra...

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, rakibinin 4 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

G.SARAY'IN DEPLASMAN BAŞARISI SÜRDÜ

Opta'nın verilerine göre bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla galibiyet alan (7), gol atan (20), puan toplayan (23) ve gole kapama yapan (7) takım Galatasaray oldu.

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Jesus'un öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon iç sahada ikinci yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Joao Pedro'nun kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Giresunspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

JOACHIM LOW'UN KADERİNİ YAŞADI

Süper Lig'in ilk 18 haftası geride kalırken Fenerbahçe henüz derbi galibiyetiyle tanışamadı.

Sarı-lacivertliler Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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Evindeki ilk derbisinde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de 25 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Jorge Jesus, 1998-1999 sezonunda takımın başında olan Joachim Löw'den bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'nin başında üç derbiye de çıkıp galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN TOPLANTI

Galatasaray yenilgisinin ardından Jesus, saha ortasında Fenerbahçeli futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. Oyuncular birbirlerini teselli etmeye çalışırken tecrübeli teknik adam kimsenin içeri girmesini istemedi.Sahanın ortasında oyuncuların kenetlenmesi ekranlara yansıdı.

3'LÜ TERCİHİ TARTIŞILDI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un maç başlangıcında 3'lü savunmayı tercih etmesini eleştiren paylaşımlarda bulundu.

KADIKÖY'DE 4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Bu maçla birlikte ezeli rakibi ile Kadıköy’de oynadığı son 4 karşılaşmada 3. galibiyetini elde etti.

23 Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanan derbi ile 20 yıl sonra burada kazanan Galatasaray bir sonraki sene sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan son 4 maç şöyle:



23.02.2020 Fenerbahçe 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray:0

08.01.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

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