Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İngilizce dersleri almaya başladı

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Fenerbahçe'yi hem Süper Lig hem Avrupa Ligi’nde zirveye taşıyan teknik direktör Jorge Jesus’tan dikkat çekici bir hamle geldi. Anadili Portekizce dışında lisan bilmeyen 68 yaşındaki Jesus’un bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı öğrenildi. Başarılı teknik adam, maç trafiğine göre haftada 2 veya 3 kez ders alıp İngilizce öğrenmeye çalışıyor.

DÜNYA KUPASI ARASI İÇİN ÇALIŞMA PLANI HAZIRLIYOR

Diğer taraftan Jesus, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek aranın, takımının form durumunu olumsuz etkilememesi için ekibiyle birlikte yeni çalışma planı hazırlıyor. Yaklaşık 40 gün sürecek arayı Antalya’da kamp yaparak geçirmek istemeyen Portekizli teknik adam, antrenmanlara İstanbul’da devam edip Ülker Stadı’nda güçlü takımlarla 3 maç veya mini turnuva organize edilmesini istiyor.

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PREMIER LİG EKİBİ GELİYOR

Jesus ve Fenerbahçe yönetiminin İngiltere Premier Lig’den bir takımla İstanbul’da özel maç yapma konusunda anlaşmaya vardığı, diğer iki takımın ise daha sonra belirleneceği öğrenildi. Şayet en az 3 önemli takımla özel maç konusunda anlaşma sağlanamazsa takım büyük olasılıkla Antalya’ya kampa götürülecek. 13 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçıyla araya girecek Spor Toto Süper Lig, 25 Aralık Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

LİDER FENERBAHÇE, 5'TE 5 İÇİN SİVASSPOR KARŞISINDA

Süper Lig’in lideri Fenerbahçe, 13. hafta maçında bu akşam Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Son 4 maçını da kazanan 26 puanlı sarı lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Peres, Gustavo, Lincoln, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan, forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Rossi’nin durumu ise bugün belli olacak. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Milli futbolcu bugün oynayıp sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Haftaya 10 puanla 15. sırada giren konuk Sivasspor’da Leke James, Clinton N’Jie ve Uğur Çiftçi, sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

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