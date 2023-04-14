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Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yollar ayrılırsa ilk aday belli oldu!

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Teknik Direktör
Fenerbahçede Jorge Jesus ile yollar ayrılırsa ilk aday belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 08:09

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'un yeni adresi konusunda Flamengo iddiaları güçlenirken Sarı-Lacivertlilerin de alternatifini belirlediği ifade edildi. Sürpriz ismin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un radarında yer aldığı aktarıldı.

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Jorge Jesus'un Flamengo'nun başına geçeceği iddiaları ve kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlik, Fenerbahçe Yönetimi'ni de harekete geçirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, alternatif isimler konusunda arayış içerisinde.

Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleşme yenileme konusunda Jorge Jesus'tan nisan ayı sonuna kadar karar vermesini istediğini belirtirken alternatif olarak görülen ismi de açıkladı.

Raisa Simplicio'ya göre Jorge Jesus'un takımın başında kalmaması durumunda Fenerbahçe'nin radarında Pedro Martins'in yer aldığını belirtti. Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus sonrası da Portekiz ekolünü devam ettirmeyi planlıyor.

ŞU ANDA KATAR'DA

2018-22 yılları arasında çalıştırdığı Olympiacos ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Pedro Martins, Yunan ekibiyle ağustos ayında Maccabi Haifa'ya iç sahada 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndan elenince görevine son verilmişti.

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Portekizli çalıştırıcı, kasım ayında Katar ekibi Al-Gharafa'nın başına geçti. 18 haftada 29 puan toplayan Al-Gharafa, lider Al-Duhail'in 13 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

 

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Teknik Direktör

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