Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yollar ayrılırsa ilk aday belli oldu!

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Jorge Jesus'un Flamengo'nun başına geçeceği iddiaları ve kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlik, Fenerbahçe Yönetimi'ni de harekete geçirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, alternatif isimler konusunda arayış içerisinde.

Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleşme yenileme konusunda Jorge Jesus'tan nisan ayı sonuna kadar karar vermesini istediğini belirtirken alternatif olarak görülen ismi de açıkladı.

Raisa Simplicio'ya göre Jorge Jesus'un takımın başında kalmaması durumunda Fenerbahçe'nin radarında Pedro Martins'in yer aldığını belirtti. Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus sonrası da Portekiz ekolünü devam ettirmeyi planlıyor.

ŞU ANDA KATAR'DA

2018-22 yılları arasında çalıştırdığı Olympiacos ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Pedro Martins, Yunan ekibiyle ağustos ayında Maccabi Haifa'ya iç sahada 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndan elenince görevine son verilmişti.

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Portekizli çalıştırıcı, kasım ayında Katar ekibi Al-Gharafa'nın başına geçti. 18 haftada 29 puan toplayan Al-Gharafa, lider Al-Duhail'in 13 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.