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Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Dün Benfica'dan ayrıldı, Türkiye'nin gündemine yerleşti

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Benfica
Fenerbahçede Jorge Jesus heyecanı Dün Benficadan ayrıldı, Türkiyenin gündemine yerleşti
Süleyman Arat

F.Bahçe’de teknik direktör adayları arasına dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus da girdi. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 67 yaşındaki teknik adamın ayrılık kararı alması sonrası taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. Adı Flamengo ile de anılan Jesus için gözler şimdi yönetimde.

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Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz takımın başına geçecek ismin açıklanmadığı Fenerbahçe’de dünyaca ünlü başka bir Portekizli teknik adam gündeme geldi: Jorge Jesus... Ülkesinin Jose Moruinho’nun ardından en popüler teknik direktörlerinden biri olan Jesus’un
dün sabah Benfica’dan ayrılma kararı alması yeni hocalarını bekleyen Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Kariyeri başarılarla dolu olan 64 yaşındaki teknik adam, ayrılık haberinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye gündemine yerleşti ve sarı lacivertli taraftarlar Jesus ile ilgili binlerce tweet attı.

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Pizzi’yi kadro dışı bıraktı, takım karıştı

Benfica’nın Portekiz Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Porto’ya 3-0 yenildiği maçın ardından takım kaptanlarından Pizzi ile tartışma yaşayan Jesus’un oyuncuyu kadro dışı bırakması sonrasında diğer futbolcuların dünkü idmana çıkmayı reddettiği öne sürüldü. Bu yaşananların ardından ayrılma kararı alan Jesus’un adının Fenerbahçe ile anılması bile taraftarlarla heyecan yaratırken gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Ancak Brezilya’da büyük başarılara imza attığı Flamengo’nun Jorge Jesus’u yeniden takımın başına getirmek istediği iddia edilirken, deneyimli teknik adamın kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

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Güney Amerika’da tarih yazdı

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Kariyeri boyunca 17 takımda çalışan Jorge Jesus toplamda 16 kupa kazanırken, çalıştığı 3 farklı ülkede de kupa alma başarısı gösterdi. En başarılı performansına Benfica’da ve Brezilya’da Flamengo’yu çalıştırdığı dönemde imza attı. Benfica ile 3 kez ligde şampiyonluk yaşarken; 5 kez Lig Kupası, 1 Portekiz Kupası ve 1 de Portekiz Süper Kupası kazanmayı başardı. 2018-19’da Flamengo’da Serie A şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam, hem Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası’nı kazanarak kıtanın en büyüğü oldu hem de Güney Amerika Süper Kupası’nı kulübe kazandırdı.

JORGE JESUS GiTTiĞi HER ÜLKEDE MUTLAKA KUPA KAZANDI

Jorge Jesus teknik direktörlük kariyeri boyunca 17 farklı takımda çalışırken görev yaptığı 3 farklı ülkede de kupa sevinci yaşamayı başardı. 

Jesus, Sporting’in başında üst üste 2 kez UEFA Avrupa Ligi finaline kalırken, 2012-13’te Chelsea’ya 2013-14’te Sevilla’ya kaybetti.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Benfica

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