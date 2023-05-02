Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Galatasaray Beşiktaş'a yenilince oyuncularına ne dedi? İşte o şampiyonluk konuşması...

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Galatasaray maçını yardımcılarıyla izledi.

Portekizli teknik adam, zirveyle farkın 3 puana düşmesinin ardından öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Beklediğimiz gibi rakibimiz kayıp yaşadı. Tünelin ucunda ışık göründü. Şampiyonluk konusunda size inancım tam” dedi.

Jorge Jesus, dünkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yapıp, şampiyonluğa olan inancını yineledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Kalan haftalarda da kayıplar olacaktır. Bizim tek yapmamız gereken, kazanarak yolumuza devam etmemiz” ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam ayrıca, “Sizlere güvenim tam. Şampiyonluk konusunda son derece iddialıyız. Sakat arkadaşlarımız da aramıza dönmeye başladı ve daha da güçlendik. Benim gibi sizin de şampiyonluğa inandığınızı biliyorum. Sadece ligi değil, Türkiye Kupası’nı da kazanacağız. Sezonu çifte mutlulukla tamamlayarak taraftarların yıllardır süren kupa hasretine son vereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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