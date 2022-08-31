Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Enner Valencia ile görüşüp uyarı yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Enner Valencia
Fenerbahçede Jorge Jesus, Enner Valencia ile görüşüp uyarı yapacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Fenerbahçe’de gündem Ekvadorlu futbolcunun Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart. Teknik direktör Jesus, karşılaşmanın henüz 22. dakikasında rakibine centilmenlik dışı hareket yaparak oyundan ihraç edilen Enner Valencia ile bugünkü antrenman öncesi özel bir görüşme yapıp sorumluca davranması için uyaracak.

Haberin Devamı

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe’nin en etkili silahı olan Enner Valencia, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugün teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarılacak. Bu tip durumlarda oyuncularla sıcağı sıcağına konuşmamaya özen gösteren Portekizli çalıştırıcı, Eskişehir’deki karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında, “Valencia’yı uyaracak mısınız?” sorusunu, “Bu bizim iç meselemiz. Kendi aramızda konuşup değerlendireceğiz” diye yanıtlayarak Ekvadorlu futbolcuyla görüşeceğini ifade etmişti. Dün takıma izin veren Jesus’un bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacak antrenman öncesi Enner Valencia ile bu pozisyonu konuşması ve oyuncuya uyarıda bulunması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Maxi Gomez adım adım Fenerbahçeye Mestallada hatıra fotoğrafı çekildi...Maxi Gomez adım adım Fenerbahçe'ye! Mestalla'da hatıra fotoğrafı çekildi...Haberi görüntüle

SORUMLULUKLARINI HATIRLATACAK

Jesus futbolcusundan bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını, rakip oyuncuları ve hakemi bir kenara bırakıp kendi oyununu oynayarak sorumluca hareket etmesini isteyecek.

Haberin Devamı

DEFANS iÇiN GÖZLER SERDAR AZiZ’DE

F.Bahçe’de Kim Min-Jae’nin gitmesi ve Serdar Aziz’in sakatlanması sonrası stoperde yaşanan sorunlar bu hafta büyük ihtimalle ortadan kalkacak. Sağ stoperde forma giyen Lemos’tan memnun olmayan sarı lacivertlilerde, sakatlığı geçen Serdar Aziz’in cumartesi günü Kayseri maçında oynaması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Hull Citynin sahibi Ilıcalı, Dimitris Pelkası açıklayıp bir de transfer müjdesi verdiHull City'nin sahibi Ilıcalı, Dimitris Pelkas'ı açıklayıp bir de transfer müjdesi verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Enner Valencia

BAKMADAN GEÇME!

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu

BAKMADAN GEÇME!

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu