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Fenerbahçe'de Jorge Jesus düğümü çözüldü! Ali Koç kararını verdi...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Sözleşme
Fenerbahçede Jorge Jesus düğümü çözüldü Ali Koç kararını verdi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 10:34

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğine ilişkin karar verildi.

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İstanbulspor ile sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile tribünler arasında gerginlik yaşanmış ve araya genç yıldız Arda Güler girmişti. Bu yaşananların ardından sarı-lacivertlilerde en önemli konu, Portekizli teknik adamın geleceğiydi...

Fenerbahçe tercihini yaptı ve Jorge Jesus'la ilgili kararını verdi.

SEZON SONUNU BEKLEMİŞTİ

Yönetimin teknik direktör transferi konusunda tam yetki verdiği Başkan Ali Koç, Mart ayı sonunda Jorge Jesus ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve 1 yıllık kontrat teklifini sunmuştu. Ancak 68 yaşındaki hoca, "Sezon sonu görüşelim" diyerek öneriyi yanıtsız bırakmıştı.

Jesus'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamı bırakmak istemiyor.

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ÖNCELİK JESUS'UN

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, lig bitiminde sıralama ne olursa olsun öncelik Portekizli çalıştırıcıya verilecek.

Taraflar ligin bitimiyle birlikte yeniden masaya oturacak ve bir durum değerlendirmesi yapacak. Başkan Koç, bu seneyi alışma süreci olarak görüyor ve Portekizli teknik adamla yola devam etmek istiyor.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Sözleşme

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