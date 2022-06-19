Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgınlığı! Kombineler tükendi, tahmini gelir 250 milyon TL

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Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2022- 2023 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus hamlesi ve şampiyonluk parolasıyla start veren Fenerbahçe’de dün ve önceki gün kombine bilet çılgınlığı yaşandı. Genel satıştan kombine alabilmek için geceden kuyruğa girerek Ülker Stadı’nın önünde sabahlayan yüzlerce taraftar, sabah 09.00’da satışın başlamasıyla birlikte gişelere akın etti. Yaklaşık 2 saat içinde tamamı biten kombinelerle yeni bir rekora imza atılmış oldu.

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En ucuzu 2 bin 950, en pahalısı 21 bin 750

Böylece 50 bin 530 seyirci kapasiteli Ülker Stadı’ndaki VIP, Öğrenci, 1907 ve Deplasman tribünleri ile polisler ve güvenlik görevlileri için ayrılan bölümlerin dışında kalan 35 binin üzerindeki koltuklar sezonluk olarak satılmış oldu. Rekor bir sürede satılan kombine biletlerinin fiyatları 2 bin 950 ile 21 bin 750 TL arasında değişiyor. Satılan 35 bin kombine ile Fenerbahçe Kulübü’nün 250 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

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Geçen yılki kombine sahiplerine jest

Fenerbahçe Kulübü, fiyatlara yüzde 100 zam gelmesine rağmen geçen yıl kombine kart sahibi olanlara 8-15 Haziran tarihleri arasında özel hak tanıdı ve yenileme hakkı olanların tamamı bu sayede kombinelerini yeniledi. 17 Haziran’da Yüksek Divan Kurulu ve Genel Kurul üyelerine Ülker Stadı’ndaki kombine merkezinden öncelikli ve indirimli satış hakkı tanındı, dün ise sabah saat 09.00’da taraftarlara yönelik genel satış başladı.

GECEDEN GELiP STAT ÖNÜNDE SABAHLADILAR

Fenerbahçe Kulübü tarafından satışa çıkarılan kombine biletlere sahip olmak isteyen yüzlerce taraftar, önceki gece piknik sandalyeleri ve masalarıyla stadın önüne gelerek sıraya girdiler.