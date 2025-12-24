Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi beklemeye alındı: Hedef daha iyisi, işte 1 numaralı aday!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en hareketli takımı olacağını erkenden gösterdi. Sarı-lacivertliler, Joey Veerman’ı istediği an bitirecek konuma getirmişti. Yönetim bir bomba daha patlattı.

Domenico Tedesco kanatlarda oynayacak, bire birde etkili ve skor üretecek bir oyuncu istemiş ve Anthony Musaba’nın adını vermişti. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinde 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu için Samsunspor ile hiç iletişime geçmeden, 25 yaşındaki yıldızın menajerlik şirketi ile görüşme gerçekleştirdi. Taraflar kısa sürede el sıkıştı. Fenerbahçe, bu sezon 22 maçta 6 gol, 4 asist yapan Musaba’nın 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini 2 Ocak’ta TFF’ye ödeyip transferi bitirecek.

VEERMAN'DA SON DURUM

Fenerbahçe her konuda anlaştığı Joey Veerman’ı, 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edebilir. Ancak Sadettin Saran, Devin Özek ve Domenico Tedesco arasında yapılan zirveden farklı bir karar çıktı.

Buna göre Fenerbahçe, bu kadar yüksek rakama çıkmışken daha iyi bir oyuncu arayışına girdi.

1 NUMARALI ADAY FRATTESI!

Listenin ilk sırasında, Inter’in yıldızı Davide Frattesi var.

Inter, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu üç sezon önce 31,4 euro ödeyerek Sassuolo'dan kadrosuna katmıştı.

Inter formasıyla bugüne dek 103 maça çıkan Frattesi, 15 gol - 11 asist üretti. İtalya Milli Takımı formasını da 33 kez sırtına geçiren Frattesi, 8 gol atıp 3 de asist yaptı.

Piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Frattesi'nin Inter'le 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER ADAY YİNE HOLLANDA'DAN

Diğer seçenek iste daha düşük bir bedelle Ajax’tan Kenneth Taylor’ı almaya çalışmak. Bu girişimlerden sonuç çıkmazsa, Fenerbahçe Veerman transferini bitirecek.