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Fenerbahçe'de Joao Pedro'dan galibiyet sözleri: "İnanılmaz bir duyguydu"

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig
Fenerbahçede Joao Pedrodan galibiyet sözleri: İnanılmaz bir duyguydu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 00:10

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Luan Peres, Joshua King ve Joao Pedro açıklamalar yaptı. 

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Süper Lig'de ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Savunmada ve hücumda iyi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyleyen Luan Peres, "Bizim için en önemlisi galip gelmekti. Evimizde veya dışarıda oynayalım 3 puan almak istiyoruz. Defansta ve ofansta iyiydik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel olarak daha çok yapabileceğim şeyler var. Her maç daha iyisini vermek istiyorum" diye konuştu.

Sakatlık sonrası golle döndüğü için mutlu olduğunu belirten Joshua King, "İlk 45 dakika oyunun hakimi bizdik, maçı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Daha fazla gol atabilirdik. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Sakatlıktan gol ile dönmek benim için keyif verici. Gol atmak, galibiyetle birlikte benim için bonus oldu." dedi. 

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11'de çıktığı ilk maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Joao Pedro ise "Bu maçı kazanmak önemliydi. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Gol atmak için sabırsızlanıyordum taraftarın önünde, inanılmaz bir duyguydu. Benim attığım gol dışında takımın performansı çok iyiydi. İlk geldiğimde söyledim, çok iyi şekilde karşılandım. Oynamadığım zamanlarda bile taraftarımız bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Oynamadığım periyotta çok çalıştım. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Performansımdan mutluyum" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig

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