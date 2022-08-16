Fenerbahçe’de Joao Pedro takımla çalıştı

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Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11de yer alan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.



JOAO PEDRO VE İRFAN CAN TAKIMLA ÇALIŞTI



Fenerbahçe’nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Joao Pedro antrenmanın ilk bölümünde; İrfan Can Kahveci ise tamamında takımla çalıştı. Serdar Aziz de günü özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla tamamladı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.