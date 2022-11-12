Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'de Joao Pedro takımını 10 kişi bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig
Fenerbahçede Joao Pedro takımını 10 kişi bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 18:20

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe, 40. dakikadan itibaren 10  kişi kaldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Joao Pedro kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 40. dakikasında Joao Pedro orta alanda Perez'e faul yaptı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Pedro - Perez mücadelesinin ardından sarı kartı bulunan Pedro'ya bir sarı kart daha gösterdi ve ardından kırmızı kartını çıkardı.

Pedro, karşılaşmadaki ilk sarı kartını da 13. dakikada benzer bir pozisyonda Görkem'e faul yaptıktan sonra görmüştü.

Sarı lacivertliler, ligin 13. haftasında da Michy Batshuayi'nin atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe - Giresunspor maçında Enner Valenciadan kariyer rekoru 18 takımı geride bıraktı, kulüp tarihine geçebilirFenerbahçe - Giresunspor maçında Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı, kulüp tarihine geçebilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya