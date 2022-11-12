Fenerbahçe'de Joao Pedro takımını 10 kişi bıraktı

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Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Joao Pedro kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 40. dakikasında Joao Pedro orta alanda Perez'e faul yaptı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Pedro - Perez mücadelesinin ardından sarı kartı bulunan Pedro'ya bir sarı kart daha gösterdi ve ardından kırmızı kartını çıkardı.

Pedro, karşılaşmadaki ilk sarı kartını da 13. dakikada benzer bir pozisyonda Görkem'e faul yaptıktan sonra görmüştü.

Sarı lacivertliler, ligin 13. haftasında da Michy Batshuayi'nin atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.