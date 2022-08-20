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Fenerbahçe'de Joao Pedro sevinci! Joshua King...

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#King
Fenerbahçede Joao Pedro sevinci Joshua King...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 20:27

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Joao Pedro, sakatlığını atlatarak takımla ilk kez çalıştı.

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Fenerbahçe, pazertesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk çalışmaları yapıldı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

JOAO PEDRO ÇALIŞTI

Sakatlığını atlatan Joao Pedro, ilk kez takımla çalışırken ayağında çekme hisseden Joshua King tedbiren idmana katılmadı.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#King

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