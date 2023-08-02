Fenerbahçe'de Joao Pedro Brezilya'ya gitti, sıra Diego Rossi'de! MLS ekibiyle söz kesti

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Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri sonrası Fenerbahçe’de forma giyme şansı kalmayan Joao Pedro, ülkesi Brezilya’ya döndü. 31 yaşındaki santrfor, Gremio’ya kiralandı. Satın alma opsiyonu 3.5 milyon Euro olan Pedro’nun yıllık 2.5 milyon Euro tutarındaki ücretinin tamamı Brezilya kulübü tarafından ödenecek.

DiEGO ROSSi MLS’E DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen bir başka isim Diego Rossi de takıma veda ediyor. MLS kulüplerinden Colombus Crew ile prensipte anlaşmaya varan Uruguaylı kanat oyuncusunun sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için bugün ABD’ye gitmesi bekleniyor.