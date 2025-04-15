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Fenerbahçe'de Jo gitti, Oosterwolde geldi!

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Süper Lig
Fenerbahçede Jo gitti, Oosterwolde geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

Fenerbahçe'de ameliyat olan Hollandalı savunma oyuncusu Oosterwolde İstanbul'a döndü. Sarı-Lacivertlilerde bir de ayrılık yaşandı.

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Fenerbahçe'de ameliyatı sonrası ülkesinde tedavisini sürdüren Jayden Oosterwolde, İstanbul’a geldi.

Hollandalı futbolcu yeni sezona tesislerde hazırlanacak. Fiziksel olarak da iyi bir seviyeye gelen tecrübeli futbolcunun, önümüzdeki haftalarda takıma katılması bekleniyor.

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Jin-ho Jo’nun sözleşmesi feshedildi

Ayrıca sarı lacivertliler G.Koreli Jin-ho Jo’nun da sözleşmesini feshetti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu iki sezondur Sırbistan’a kiralık gönderiliyordu. Geçen sezon Novi Pazar’da oynayan Jo bu sezon ise Radnicki’de.

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Süper Lig

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