Fenerbahçe'de Jo gitti, Oosterwolde geldi!

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Fenerbahçe'de ameliyatı sonrası ülkesinde tedavisini sürdüren Jayden Oosterwolde, İstanbul’a geldi.
Hollandalı futbolcu yeni sezona tesislerde hazırlanacak. Fiziksel olarak da iyi bir seviyeye gelen tecrübeli futbolcunun, önümüzdeki haftalarda takıma katılması bekleniyor.
Jin-ho Jo’nun sözleşmesi feshedildi
Ayrıca sarı lacivertliler G.Koreli Jin-ho Jo’nun da sözleşmesini feshetti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu iki sezondur Sırbistan’a kiralık gönderiliyordu. Geçen sezon Novi Pazar’da oynayan Jo bu sezon ise Radnicki’de.