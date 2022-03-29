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Fenerbahçe’de Jin-ho Jo, A Takım’la çalıştı

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Jin-Ho Jo
Fenerbahçe’de Jin-ho Jo, A Takım’la çalıştı

Spor Toto Süper Ligin 31inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispora konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

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Can Bartu Tesisleri’nde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmana Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Sarı-lacivertli ekipte Szalai ile milli takımından dönen Dimitris Pelkas takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Futbol Akademi’nin yeni transferi Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da A Takım’la birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Jin-Ho Jo

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