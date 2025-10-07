×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Ederson müjdesi! İlk 11'de yer alacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jhon Duran#Sakatlık
Fenerbahçede Jhon Duran ve Ederson müjdesi İlk 11de yer alacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 10:06

Fenerbahçe, milli arada önemli eksiklerini kapatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde Jhon Duran ve Ederson için olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Haberin Devamı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen bir haftalık aranın en çok yarayacağı takımlardan biri Fenerbahçe. İrfan Can Eğribayat’ın ayak baş parmağındaki kırık sonrası Ederson da adalesindeki sorun nedeniyle Samsun maçını kaçırmıştı.

Fenerbahçede Jhon Duran ve Ederson müjdesi İlk 11de yer alacak

EDERSON İÇİN YOĞUN TEDAVİ!

Ayrıca Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı. İrfan Can dışında diğer oyuncuların bu süreçte takıma dönme ihtimalleri yüksek.

Gözden KaçmasınFenerbahçe için 10 hayati soruFenerbahçe için 10 hayati soru!Haberi görüntüle

Ederson için hemen yoğun bir tedavi programı başlatıldı. Brezilya file bekçisinin Karagümrük karşısında 11’deki yerini alması hedefleniyor.

Fenerbahçede Jhon Duran ve Ederson müjdesi İlk 11de yer alacak

Haberin Devamı

DURAN'IN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe’de durumu en çok merak edilen isim ise 27 Ağustos’taki Benfica maçında oyuna girip sakatlanan Duran. Kolombiyalı golcü o tarihten beri forma giyemiyor.

Fenerbahçede Jhon Duran ve Ederson müjdesi İlk 11de yer alacak

İLTİHAP GEÇTİ

İltihap tamamen geçti Çekilen son MR’lar temiz çıkmasına rağmen 21 yaşındaki forvet ağrılarını gerekçe göstererek takımla çalışmalara başlamamıştı.

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Tedesco, bu büyük kaosu yönetecek kalibrede değil | Süper Lig, Galatasaray için çerezFutbol Konseyi: Tedesco, bu büyük kaosu yönetecek kalibrede değil | Süper Lig, Galatasaray için çerez!Haberi görüntüle

Tibia kemiğindeki iltihap tamamen geçen Jhon Duran’ın saha çalışmalarına kısa sürede katılması bekleniyor.

Fenerbahçede Jhon Duran ve Ederson müjdesi İlk 11de yer alacak

Geçen sezon 28 Mart’taki Bodrumspor maçından beri formasına hasret kalan Mert Hakan’ın da milli arada sahalara döneceği kaydedildi. Takımdaki tek sakat, iyileşme sürecinin 3 haftayı bulması beklenen İrfan Can Eğribayat olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jhon Duran#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!