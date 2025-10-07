Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Ederson müjdesi! İlk 11'de yer alacak

Haberin Devamı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen bir haftalık aranın en çok yarayacağı takımlardan biri Fenerbahçe. İrfan Can Eğribayat’ın ayak baş parmağındaki kırık sonrası Ederson da adalesindeki sorun nedeniyle Samsun maçını kaçırmıştı.

EDERSON İÇİN YOĞUN TEDAVİ!

Ayrıca Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı. İrfan Can dışında diğer oyuncuların bu süreçte takıma dönme ihtimalleri yüksek.

Ederson için hemen yoğun bir tedavi programı başlatıldı. Brezilya file bekçisinin Karagümrük karşısında 11’deki yerini alması hedefleniyor.

DURAN'IN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe’de durumu en çok merak edilen isim ise 27 Ağustos’taki Benfica maçında oyuna girip sakatlanan Duran. Kolombiyalı golcü o tarihten beri forma giyemiyor.

İLTİHAP GEÇTİ

İltihap tamamen geçti Çekilen son MR’lar temiz çıkmasına rağmen 21 yaşındaki forvet ağrılarını gerekçe göstererek takımla çalışmalara başlamamıştı.

Tibia kemiğindeki iltihap tamamen geçen Jhon Duran’ın saha çalışmalarına kısa sürede katılması bekleniyor.

Geçen sezon 28 Mart’taki Bodrumspor maçından beri formasına hasret kalan Mert Hakan’ın da milli arada sahalara döneceği kaydedildi. Takımdaki tek sakat, iyileşme sürecinin 3 haftayı bulması beklenen İrfan Can Eğribayat olacak.