Fenerbahçe'de Jhon Duran kampa katıldı!

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, takıma katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç futbolcu akşam saatlerinde kampın yapıldığı otele ulaştı.

İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Fenerbahçe, yarın buradaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Estadio Municipal de Albufeira Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

