Fenerbahçe'de Jhon Duran fırtınası!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçede Jhon Duran fırtınası
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:00

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Süper Lig’de sadece 5 karşılaşmada forma giydi ancak attığı 2 gol ve yaptığı 2 asistle kalitesini net olarak gösterdi.

F.Bahçe'de Süper Lig’de sadece 5 maçta görev alsa da Beşiktaş ve Galatasaray’a attığı goller, Kocaeli ve Rize maçlarında yaptığı asistlerle sarı lacivertlilerin gönüllerinde taht kurmayı başaran Jhon Duran artık ilk 11’in değişilmezi.

Büyük maçları ayrı seven, dünya çapındaki yetenekleri olan 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldız nihayet arzulanan seviyeye ulaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin adeta pamuklara sararak adım adım hazırladığı Duran sezonun kalan bölümünde ilk 11’de sahada olacak.

KADEMELİ TEDAVİ İLE İYİLEŞTİ

Başkan Sadettin Saran’ın protokol tribününde sarılarak gol sevincine ortak ettiği, Samandıra’da güven aşıladığı, moral olsun diye annesinin İstanbul’a davet edildiği golcü yıldız yaşadığı kemik iltihabı nedeniyle oluşan ağrılardan kademeli tedaviyle kurtuldu. Gaziantep maçında kadroda olsa da tedbiren oynatılmayan Duran, Beşiktaş derbisinde son 24 dakikada sahaya sürüldü ve 83’te takımına hayat veren golü attı.

Kayseri maçını koruma altında geçiren yıldız oyuncu, Rize karşısında asist yaparken, G.Saray’a karşı oyuna 63’te girdi ve 90+5’te harika kafa vuruşuyla “Artık bu takımın golcüsü benim” dedi.

PERSONELE AYAKKABI HEDİYE ETTİ

Beşiktaş maçının primin tamamını F.Bahçe Akademisi’ndeki gençlere dağıtılmasını isteyen Jhon Duran, eli açık davranışlarını her fırsatta sergiliyor. Samandıra’da görevli personele ayakkabı hediye eden, çalışanlara yaklaşıp “Bir şeye ihtiyacın varsa bana söyle” diyen Kolombiyalı futbolcu tüm kalpleri fethetti. G.Saray’a attığı golden armayı öpmesi ile ilgili de kulüp cephesinden “Ona kimse böyle bir davranışta bulunmasını söylemedi. Tamamen içinden gelen ve o an gelişen bir durum. Bu ve diğer davranışları F.Bahçe’de yaşadığı güzelliklerden olumlu etkilendiğini gösteriyor” yorumu yapıldı.

#Fenerbahçe#Duran#Süper Lig

