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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin hedefi Galatasaray derbisinde oynamak

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Galatasaray
Fenerbahçede Jayden Oosterwoldenin hedefi Galatasaray derbisinde oynamak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında dizinden sakatlanan ve ameliyat olan Jayden Oosterwolde, tedavisinin ve rehabilitasyon sürecinin devamı için İstanbul'a geldi. Hollandalı futbolcunun hedefi 37. haftada oynanacak Galatasaray maçında sahada olmak.

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Olympiakos'la oynanan UEFA Konferans Ligi ilk maçında sakatlanan, 13 Nisan’da menisküs ameliyatı olduktan iki gün sonra 15 Nisan’da Galatasaray maçında sahada olma hayaliyle bireysel antrenmanlara başlayan Jayden Oosterwolde, hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

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Hollandalı futbolcu, tesislerden içeri girerken çekilmiş videosunu 'Kral geri döndü' notuyla paylaştı.

Galatasaray maçında sahada olmak için adeta çırpınan Jayden Oosterwolde ligin bitmesine 4 hafta kalmasına rağmen Galatasaray derbisinde forma giyme hayaliyle İstanbul'a geldi. Tedavi, rehabilitasyon ve antrenmanları İstanbul’da devam etmek istediğini belirten Hollandalı yıldız Oosterwolde’nin ilk hedefi Galatasaray maçına kadar hazır olup İsmail Kartal’dan görev beklemek, ikinci hedefi ise EURO 2024’te Hollanda formasını giymek.

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Galatasaray

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