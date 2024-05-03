Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin hedefi Galatasaray derbisinde oynamak

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Olympiakos'la oynanan UEFA Konferans Ligi ilk maçında sakatlanan, 13 Nisan’da menisküs ameliyatı olduktan iki gün sonra 15 Nisan’da Galatasaray maçında sahada olma hayaliyle bireysel antrenmanlara başlayan Jayden Oosterwolde, hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

Hollandalı futbolcu, tesislerden içeri girerken çekilmiş videosunu 'Kral geri döndü' notuyla paylaştı.



Galatasaray maçında sahada olmak için adeta çırpınan Jayden Oosterwolde ligin bitmesine 4 hafta kalmasına rağmen Galatasaray derbisinde forma giyme hayaliyle İstanbul'a geldi. Tedavi, rehabilitasyon ve antrenmanları İstanbul’da devam etmek istediğini belirten Hollandalı yıldız Oosterwolde’nin ilk hedefi Galatasaray maçına kadar hazır olup İsmail Kartal’dan görev beklemek, ikinci hedefi ise EURO 2024’te Hollanda formasını giymek.

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