Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin dönüşü! Takımdan gönderilmesi düşünülüyordu...

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Geçen sezon devre arasında kadroya katılan ve ağır şekilde eleştirilen Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal’la aradığı çıkışı yakaladı ve oynadığı tüm maçlarda beğeni toplayarak taraftardan geçer not aldı.

Fenerbahçe’ye geldikten sonra yaşadığı sakatlık sonrasında çabuk toparlanamadığı için eleştiri oklarının hedefinde kalan ve bu sezon hazırlık kampı öncesinde gönderilecek isimler arasında gösterilen Hollandalı futbolcu, bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek beğeni topladı.

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‘TERCiHiM SOL BEK’

Sol bek ve stoper mevkilerinde başarıyla oynayan, Twente maçında bir de gol atarak takıma moral getiren 22 yaşındaki yıldız, bilhassa sol bekte çok verimli performans sergileyince Ferdi Kadıoğlu’na da önde oynama fırsatı sunmuş oldu. Oosterwolde yaptığı açıklamada “İtalya’da da burada bu şekilde oynadım. Twente’de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkiide oynarım. Tercihimi sorarsınız, sol bek oynamayı tercih ederim” demişti.

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