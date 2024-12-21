Fenerbahçe'de isyan bayrağı çekildi! Yönetim ve futbolculara büyük tepki

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile berabere kalarak zirve yarışında büyük kayıp yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini protesto ederek istifaya davet etti.

Eyüpspor maçı sonrasında sarı lacivertli bir grup taraftar, Samandıra'ya giderek futbolcuları ve yönetimi protesto etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken futbolculara da büyük tepki gösterdi.

Bir takım Fenerbahçeli taraftarlar ise Kasımpaşa'dan Samandıra'ya giden takım otobüsünü trafikte takip ederek futbolculara tepki gösterdi.