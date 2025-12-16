×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de istikamet Hollanda: Orta sahaya 2 aday...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Tedesco
Fenerbahçede istikamet Hollanda: Orta sahaya 2 aday...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 19:29

Yaz transfer döneminde kurulan kadroya, devre arasında takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Hollanda'nın Amsterdam şehrine çevirdi. Sarı-lacivertliler, Ajax'lı yıldızın şartlarını sordu.

Haberin Devamı

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve sonrasında Domenico Tedesco ile devam eden Fenerbahçe, Süper Lig’de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

Yazın kurulan iddialı kadroyu kış transfer döneminde güçlendirmek isteyen başkan Sadettin Saran, orta saha hattında yaşanan eksiklikleri gidermek için vites yükseltti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede sakatlık şoku: En az 2 ay forma giyemeyecekFenerbahçe'de sakatlık şoku: En az 2 ay forma giyemeyecek!Haberi görüntüle

ORTA SAHAYA İKİ ADAY

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Ajax forması giyen Kenneth Taylor'ın şartlarını sordu.

Fenerbahçede istikamet Hollanda: Orta sahaya 2 aday...

Sarı-lacivertlilerin orta saha için bir diğer adayı ise yine Hollanda ekibinde forma giyen Joey Veerman.

Sports Digitale'de yer alan habere göre ise PSV'nin yıldızı ile anlaşması yakın olduğu isimler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçede istikamet Hollanda: Orta sahaya 2 aday...

PERFORMANSLARI

2022 yılından beridir PSV formasını giyen Veerman, bu sezon özelinde çıktığı 15 maçta 8 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

Kenneth Taylor ise, Ajax'ta çıktığı 14 maçta 2 gol - 4 asistlik skor katkısı üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Tedesco

BAKMADAN GEÇME!