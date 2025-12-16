Fenerbahçe'de istikamet Hollanda: Orta sahaya 2 aday...

Haberin Devamı

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve sonrasında Domenico Tedesco ile devam eden Fenerbahçe, Süper Lig’de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

Yazın kurulan iddialı kadroyu kış transfer döneminde güçlendirmek isteyen başkan Sadettin Saran, orta saha hattında yaşanan eksiklikleri gidermek için vites yükseltti.

ORTA SAHAYA İKİ ADAY

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Ajax forması giyen Kenneth Taylor'ın şartlarını sordu.

Sarı-lacivertlilerin orta saha için bir diğer adayı ise yine Hollanda ekibinde forma giyen Joey Veerman.

Sports Digitale'de yer alan habere göre ise PSV'nin yıldızı ile anlaşması yakın olduğu isimler arasında yer alıyor.

PERFORMANSLARI

2022 yılından beridir PSV formasını giyen Veerman, bu sezon özelinde çıktığı 15 maçta 8 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

Kenneth Taylor ise, Ajax'ta çıktığı 14 maçta 2 gol - 4 asistlik skor katkısı üretti.