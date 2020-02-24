MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam
GeriFutbol Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, görevi bıraktığı iddialarını yalanladı...

Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddia edildi.

Maçta kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri yalanlarken yaptığı kısa açıklamada takımının başında olduğunu ifade etti: “İSTİFA etmedim! Sonuna kadar mücadeleye devam!”

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle