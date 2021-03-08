Fenerbahçe'de istifa iddiası! Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a: İsterseniz bırakayım...

Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İttifak Holding Konyaspor önünde bu akşam mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak bu iddia, kulübün resmi Twitter hesabından Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla yalanlanmış oldu.,

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozuldu ve Başkan Ali Koç'a "İsterseniz bırakayım" mesajını iletti.

Ancak Emre Belözoğlu'nun bu mesajı başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi. Emre Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez teknik direktör Erol Bulut ile gidişatı konuştuğu ifade edildi.