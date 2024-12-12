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Fenerbahçe'de istifa depremi! Aziz Yıldırım sesleri yükseldi

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#Fenerbahçe#Monaco#Ali Koç
Fenerbahçede istifa depremi Aziz Yıldırım sesleri yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 22:32

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi protesto edildi.

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THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe'nin Monaco'yu ağırladığı maçta protesto şoku yaşandı.

Ataşehir'de oynanan maçta son çeyreğe geride giren Fenerbahçe'de tribünler "Ali Koç istifa" şeklinde tezahürat yaptı. 

Sarı lacivertli taraftarlar, protestonun hemen ardından eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. 

Karşılaşmada son çeyreğe farklı şekilde geride giren sarı lacivertlilerde, taraftarların bir bölümü maçın bitmesini beklemeden tribünleri terk etti.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ettiği karşılaşmada da yönetim protesto edilmiş, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yapılmıştı.

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#Fenerbahçe#Monaco#Ali Koç

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