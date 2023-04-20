Fenerbahçe'de istenmeyen adamdı, kahraman oldu! Joao Pedro tam 7.5 ay sonra...

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Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Serie A’da 37 maçta 13 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekse de takımının ligde tutunmasını sağlayamamıştı. Galatasaray, yaz transfer döneminde 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için çok uğraştı. “İş bitti, bitiyor” derken Fenerbahçe sürpriz bir şekilde devreye girdi, 4.7 milyon Euro’ya İtalyan yıldızı ezeli rakibinin elinden çekip aldı.

İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Hem Pedro’nun geçen sezonki performansı hem de Galatasaray’a atılan bu transfer çalımı taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. Ancak işler hiç de umulduğu gibi gitmedi.

GELİR GELMEZ SAKATLANDI

Cagliari’de son 3 sezondur sakatlık yaşamayan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe’ye gelir gelmez sakatlandı, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşünde form tutamayan, sadece 2 gol atabilen (Biri penaltı) Pedro, 30 Kasım’da ciddi bir sakatlık daha yaşadı.

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DERBİDE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu beklenenden erken sahalara döndü, King ve Batshuayi’nin yokluğunda Beşiktaş karşısına 11’de başladı. Ancak Pedro, sezonun genelinde yaşattığı hayal kırıklığını derbide zirveye taşıdı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA DAMGA VURDU

Hiçbir varlık gösteremeyen 31 yaşındaki hücumcu, 77 dakika sahada kalırken sadece 16 kez topla buluştu! Daha da ilginci, sadece 9 pas denemesinde bulundu ve bunların 4’ünde isabet sağladı. Joao Pedro, 12 ikili mücadelenin 7’sini kaybetti, 5 faul yaptı, şut, orta, şut pası gibi hücum istatistiklerinde ise tek bir denemesi bile olmadı. Derbi sonrası Karagümrük ve Ankaragücü maçlarında 45'şer dakika sahada kalan Brezilya asıllı İtalyan hücumcu, yine 45 dakika sahada kaldığı Başakşehir maçına damga vurdu.

SON DAKİKALARDA COŞTU, 3 PUANI GETİRDİ!

Fanatik'in haberine göre; sezon başında yapılan toplam 10 takviye arasında ‘yıldız’ gözüyle bakılan isimlerin başında gelen ancak sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi olan Pedro, ikinci yarının başında oyuna dahil olduğu Başakşehir'e karşı kurtarıcı oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Kanarya, 88. ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

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7.5 AY SONRA GELEN GOL

31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig’de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, 7.5 ay sonra Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.

EKİM 2021'DEN BU YANA İLK KEZ...

Joao Pedro, Ekim 2021'den (vs Sampdoria) bu yana ilk kez bir lig maçında iki golü İstanbul Başakşehir filelerine gönderdi. İkinci yarıda giren Tecrübeli oyuncu ayrıca en fazla toplam ve isabetli şut çeken oyuncu oldu.