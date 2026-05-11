×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’de istenmeyen adam olmuştu, kıta değiştiriyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edson Alvarez#West Ham United
Fenerbahçe’de istenmeyen adam olmuştu, kıta değiştiriyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 11:28

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle zorunlu olmamasına karşın ameliyat olan ve geri dönüşü sonrası kadro dışı bırakılan Edson Alvarez’in geleceği şekilleniyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez için sarı-lacivertli maceranın sonuna gelindiği konuşuluyor. Meksikalı futbolcunun, geçtiğimiz hafta taraftarlarla yaşadığı gerginliğin ardından kadro dışı bırakılması ve Zeki Murat Göle'nin "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik." açıklaması yol ayrımının kesinleştiği anlamına gelmişti.

WEST HAM'A DÖNÜŞ KAPIDA ANCAK...

28 yaşındaki futbolcunun bonservisi West Ham United’da bulunuyor. Ancak İngiliz ekibi için de tablo pek iç açıcı değil. Premier Lig’de düşme hattında bulunan West Ham, sezonun bitimine kısa süre kala 18. sırada yer alıyor. Kümede kalma hattındaki Tottenham Hotspur’un gerisinde kalan Londra temsilcisinin ligde kalması mucizelere bağlı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de istenmeyen adam olmuştu, kıta değiştiriyor

Bu durumda Edson Alvarez’in, Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, küme düşen bir takıma geri dönme ihtimali doğacak.

Gözden KaçmasınOlay iddia Mourinho, Osimheni götürüyorOlay iddia! Mourinho, Osimhen'i götürüyorHaberi görüntüle

GELECEĞİ DÜNYA KUPASI'NA BAĞLI

Meksikalı yıldızın kariyerindeki en kritik süreçlerden biri başlıyor. Öncelikli hedef, Javier Aguirre yönetimindeki Meksika Milli Takımı’na davet edilmek. Form düşüklüğü yaşayan oyuncunun, kadroya girmesi halinde Dünya Kupası’nda göstereceği performans, Avrupa’daki geleceğini belirleyebilir.

Fenerbahçe’de istenmeyen adam olmuştu, kıta değiştiriyor

AVRUPA MI? AMERİKA MI?

Bu sezon yalnızca 12 maçta forma giyebilen Edson Alvarez için eski kulübü Club America’ya dönüş ihtimali de konuşuluyor. Ancak tecrübeli orta sahanın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu, buna rağmen seçeneklerinin her geçen gün azaldığı ifade ediliyor.

Gözden Kaçmasınİsmail Kartal sürprizi Tercih belli olduİsmail Kartal sürprizi! Tercih belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Edson Alvarez#West Ham United

BAKMADAN GEÇME!