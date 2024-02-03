Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten zemin tepkisi!

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Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder maçı değerlendirdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: EKSİKLERİM VAR

Adaptasyonu aşmak kolay değil. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir. Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Daha çok çalışarak, daha fazla katkı vereceğiz. Bu camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Eksiklerim de var, daha çok çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımdan galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum.

"KARARIMIN ARKASINDA DURDUM"

Transfer süreciyle ilgili zaten başkanımız bugün gerekeni söyledi. Çok fazla söz söylemeye gerek yok. Benim için olması gereken buydu. Kararımın arkasında durdum. Biraz uzun sürdü, sonu güzel bitti. Başkanımız bugün zaten açıkladı. Bizim daha üzerine laf söylememize gerek yok.

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İSMAİL YÜKSEK: ZEMİNLER DAHA İYİ OLMALI

Zor bir deplasmanda, iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Galip gelmek çok güzel oldu. Çok önemli bir virajdı. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Artık ligin boyu azalıyor. Artık final maçlarına giriyoruz. Her maç final artık. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Umarım sezon sonunda kupayı göğüsleyen biz oluruz. Çok değerli, çok tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bundan sonra kimin oynayacağı önemli değil, önemli olan arma. Herkes bu arma için mücadele edecek.

Zeminlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mükemmel stadyumlara sahibiz ama zemin konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim. Bakımları daha iyi olursa, izleyenlere daha güzel futbol izletebilir bu ülke.

CENGİZ ÜNDER: ÇAĞLAR GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve bunları değerlendiriyorum. Gün geçtikte güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve bugün 1 gol attım. Umarım böyle devam eder. Çağlar geldiği için çok mutluyum. Bazen hale şaşırıyorum aynı takımda olduğumuza. Umarım kariyerimizin sonuna kadar birlikte oynarız. İkimiz için de hayırlısı olsun.