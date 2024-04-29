Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten paylaşım: Çok yakında tekrar görüşeceğiz

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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İsmail Yüksek paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına devam ederken çok önemli bir yıldızını kaybetti.

Müsabakanın 19. dakikasında ayak bileğinin burkulması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcu İsmail Yüksek'in dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği bağında kopma tespit edildi.

İsmail Yüksek'in ameliyat edilip edilmeyeceği henüz belirsizliğini korurken yıldız isimden paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yüksek, "Arayan, soran, mesaj atan herkese iyi dilekleri için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. İnşallah bu sakatlıktan çok daha güçlenerek çıkacağım. Şampiyonluk yarışında son ana kadar arkadaşlarımın yanında olmayı çok isterdim ama nasip böyleymiş. Hedefim önce milli formayı sonra tekrar çubuklu Fenerbahçe formamı yeniden terletmek. Çok yakında tekrar görüşeceğiz." dedi.