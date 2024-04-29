×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten paylaşım: Çok yakında tekrar görüşeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Yüksekten paylaşım: Çok yakında tekrar görüşeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 01:27

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbide sakatlanarak sezonu kapatan İsmail Yüksek'ten paylaşım geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İsmail Yüksek paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına devam ederken çok önemli bir yıldızını kaybetti.

Müsabakanın 19. dakikasında ayak bileğinin burkulması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcu İsmail Yüksek'in dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği bağında kopma tespit edildi.

İsmail Yüksek'in ameliyat edilip edilmeyeceği henüz belirsizliğini korurken yıldız isimden paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yüksek, "Arayan, soran, mesaj atan herkese iyi dilekleri için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. İnşallah bu sakatlıktan çok daha güçlenerek çıkacağım. Şampiyonluk yarışında son ana kadar arkadaşlarımın yanında olmayı çok isterdim ama nasip böyleymiş. Hedefim önce milli formayı sonra tekrar çubuklu Fenerbahçe formamı yeniden terletmek. Çok yakında tekrar görüşeceğiz." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!