Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in performansı göz doldurdu! Takımda kalması bekleniyor

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Türk futbolunun vitrinine geçen yıl Arda Güler, Çağtay Kurukalıp, Muhammed gibi yetenekli gençleri çıkaran Fenerbahçe’de bu yıl oynanan 4 hazırlık maçında İsmail Yüksek yeni isim olarak parladı. Gustavo, Crespo, M.Hakan’ın yokluğunda formayı kapan genç futbolcunun performansı beğenildi.

GEÇEN SEZON BURSA’DAYDI

Önceki gün Partizan karşısında 90 dakika sahada kalan İsmail, bu yıl adından söz ettirebileceğini gösterdi. Teknik direktör Jorge Jesus’un ön libero olarak sahaya sürdüğü 23 yaşındaki futbolcu, başarılı bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl kiralık olarak gittiği Bursaspor’da 8 numara görevini üstlenen İsmail, sezona çok formda başlamış ancak grafiği ilerleyen haftalarda gerilemişti. Aynı sezonu 3 gol, 2 asistle bitiren İsmail Yüksek, sezon sonunu iyi değerlendirip Fenerbahçe kampına fit ve formda olarak geldi. Shkupi, Tirana ve Al Shamal ile oynanan hazırlık maçlarında 45’er dakika görev alan ve beğeni toplayan İsmail, çıkışını son oynanan Partizan karşısında da sürdürdü.