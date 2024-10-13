×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e Avrupa yolu göründü! Birçok takım yakından ilgileniyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Transfer
Fenerbahçede İsmail Yükseke Avrupa yolu göründü Birçok takım yakından ilgileniyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 07:00

Fenerbahçeli oyuncuyla Benfica dışında iki kulüp daha ilgileniyor. Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği Portekiz kulübünün gündemine giren başarılı orta saha oyuncusuna Fransız ekibi Olympique Marsilya ve İspanyol kulübü Atletico Madrid’in de talip olduğu öğrenildi. Yönetim de Sofyan Amrabat transferi sonrası takımdaki süresi azalmaya başlayan İsmail Yüksek’in ocak ayındaki muhtemel transferine sıcak bakıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de orta sahanın başarılı ismi İsmail Yüksek’in talipleri artıyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği Benfica’nın gündemine giren milli futbolcuyla Marsilya ve Atletico Madrid de yakından ilgileniyor.

OCAK AYINDA GiDEBiLiR 

Sarı lacivertli yönetimin, Sofyan Amrabat’ın transferinin ardından oynama süresi azalan ve bazı maçlarda kulübede yer alma ihtimali doğan İsmail’in transferine sıcak baktığı ve ocak ayında gelecek teklifler doğrultusunda bu oyuncunun gitmesine izin verilebileceği öğrenildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Jose Mourinho kararını verdi Kadroda değişime gidecekFenerbahçe'de Jose Mourinho kararını verdi! Kadroda değişime gidecekHaberi görüntüle

15 MiLYON TL ALIYOR 

2027’ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek yıllık 15 milyon TL’ye oynuyor. 2023’te ücretinde düzeltme yapılmasına rağmen halen takımın en az kazanan oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki futbolcuyu Atletico Madrid geçen sezon satın alma opsiyonu ile kiralamak istemiş ancak yönetim geri çevirmişti. Fenerbahçe yönetiminin ocak ayında gelecek teklifleri bu sefer değerlendirebileceği ve kulübün menfaatleri doğrultusunda gerekirse transferine izin vereceği ancak teklifler yeterli görülmezse ücretinde artışa da gidilip takımda tutulabileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

SAMSUN’DA OYNAYABiLECEK

Öte yandan sol omuz bağlarında kısmi hasar olduğu için A Milli Takım kadrosundan çıkartılan oyuncunun tedavisinin olumlu sürdüğü belirtildi. Haftaya takımla birlikte çalışmalara katılması beklenen İsmail, milli aradan sonraki Samsunspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. İsmail bu sezon Süper Lig’de 7, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Avrupa Ligi’nde 1 maç oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Transfer

BAKMADAN GEÇME!