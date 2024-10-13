Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e Avrupa yolu göründü! Birçok takım yakından ilgileniyor

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Fenerbahçe’de orta sahanın başarılı ismi İsmail Yüksek’in talipleri artıyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği Benfica’nın gündemine giren milli futbolcuyla Marsilya ve Atletico Madrid de yakından ilgileniyor.

OCAK AYINDA GiDEBiLiR

Sarı lacivertli yönetimin, Sofyan Amrabat’ın transferinin ardından oynama süresi azalan ve bazı maçlarda kulübede yer alma ihtimali doğan İsmail’in transferine sıcak baktığı ve ocak ayında gelecek teklifler doğrultusunda bu oyuncunun gitmesine izin verilebileceği öğrenildi.

15 MiLYON TL ALIYOR

2027’ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek yıllık 15 milyon TL’ye oynuyor. 2023’te ücretinde düzeltme yapılmasına rağmen halen takımın en az kazanan oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki futbolcuyu Atletico Madrid geçen sezon satın alma opsiyonu ile kiralamak istemiş ancak yönetim geri çevirmişti. Fenerbahçe yönetiminin ocak ayında gelecek teklifleri bu sefer değerlendirebileceği ve kulübün menfaatleri doğrultusunda gerekirse transferine izin vereceği ancak teklifler yeterli görülmezse ücretinde artışa da gidilip takımda tutulabileceği ifade edildi.

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SAMSUN’DA OYNAYABiLECEK

Öte yandan sol omuz bağlarında kısmi hasar olduğu için A Milli Takım kadrosundan çıkartılan oyuncunun tedavisinin olumlu sürdüğü belirtildi. Haftaya takımla birlikte çalışmalara katılması beklenen İsmail, milli aradan sonraki Samsunspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. İsmail bu sezon Süper Lig’de 7, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Avrupa Ligi’nde 1 maç oynadı.