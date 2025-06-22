Fenerbahçe'de İsmail Yüksek transfer kararı verecek! Kritik Mourinho görüşmesi

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Geçen sezonun genelinde Fenerbahçe’de düzenli olarak ilk 11'da forma giyemeyen İsmail Yüksek’in kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı konuşuluyor.
MOURINHO'YLA GÖRÜŞECEK
2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'daki yerini kaybetmek istemeyen İsmail'in, Jose Mourinho ile görüşerek, yeni sezon öncesi kendisiyle ilgili düşüncesini öğreneceği bildirildi. Tecrübeli orta sahanın, fazla süre alamaması durumunda ayrılabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.