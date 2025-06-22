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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek transfer kararı verecek! Kritik Mourinho görüşmesi

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Transfer
Fenerbahçede İsmail Yüksek transfer kararı verecek Kritik Mourinho görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 10:34

Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu İsmail Yüksek, kariyerine dair önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

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Geçen sezonun genelinde Fenerbahçe’de düzenli olarak ilk 11'da forma giyemeyen İsmail Yüksek’in kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı konuşuluyor.

Fenerbahçede İsmail Yüksek transfer kararı verecek Kritik Mourinho görüşmesi

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MOURINHO'YLA GÖRÜŞECEK

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'daki yerini kaybetmek istemeyen İsmail'in, Jose Mourinho ile görüşerek, yeni sezon öncesi kendisiyle ilgili düşüncesini öğreneceği bildirildi. Tecrübeli orta sahanın, fazla süre alamaması durumunda ayrılabileceği belirtildi.

Fenerbahçede İsmail Yüksek transfer kararı verecek Kritik Mourinho görüşmesi

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PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

 

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Transfer

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