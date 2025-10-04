Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sevinci!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Nice’i 2-1 yenen Fenerbahçe’de, galibiyet kadar sevindiren bir başka gelişme İsmail Yüksek’in performansı oldu.

2022-23 sezonu öncesi alt liglerden bir takıma kiralanmak üzere iken dönemin teknik direktörü Jorge Jesus tarafından takıma kazandırılan genç orta saha oyuncusu, geçen sezon bir başka Portekizli, Jose Mourinho tarafından adeta kulübeye hapsedilmişti. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir sezonu neredeyse boş geçiren İsmail Yüksek, Mourinho’nun gönderilmesiyle adeta prangalarından kurtuldu.

MOURINHO, TÜRKLER'E GÜVENMİYORDU

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco’nun sürekli ilk 11’de şans verdiği 26 yaşındaki İsmail, her geçen maç yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Dün açıklanan A Milli Takım kadrosundaki yerini de koruyan genç yıldız için, “Geçen sezon Mourinho’nun Türk futbolculara karşı güvensizliği vardı. Mourinho’nun olumsuz tavrına sakatlıklar da eklenince İsmail Yüksek, uzun süre doğru dürüst oynayamadı. Oysa İsmail’in, tüm Avrupa’da geçiş oyununu en iyi oynayan futbolculardan biri olduğunu herkes biliyor, görüyor. Tedesco’nun gelişiyle adeta prangalarından kurtulup eski seviyesine yükseldi” değerlendirmesi yapılıyor.

KEREM'E FENERBAHÇE'Yİ ANLATIYOR

Fenerbahçe, formasıyla ilk gollerini Nice maçında atıp 2-1’lik galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, sarı lacivertli kulübe transferinde İsmail Yüksek’in büyük rol oynadığını söylemişti. İsmail ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten Kerem, “Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti” demişti. İsmail’in, Kerem’in adaptasyonu için büyük çaba harcadığı, kulüpteki işleyiş ve ve personelin tanıtımı konusunda yardım ettiği öğrenildi.