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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı!

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçede İsmail Yüksek, Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 22:18

Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, İskoçya'da Rangers'ın konuğu oluyor.

İlk maçı 3-1 kaybeden sarı - lacivertlilerde Rangers maçının kafilesine dahil edilen milli futbolcu İsmail Yüksek, ağrılarının olması nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#UEFA Avrupa Ligi

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