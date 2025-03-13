Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı!

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, İskoçya'da Rangers'ın konuğu oluyor.
İlk maçı 3-1 kaybeden sarı - lacivertlilerde Rangers maçının kafilesine dahil edilen milli futbolcu İsmail Yüksek, ağrılarının olması nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri