HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek performansı ile göz dolduruyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 15:43

İsmail Yüksek, son dönemdeki performansıyla beğeni topluyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu Tedesco'nun vazgeçmediği isimler arasına girmeyi başardı.

İsmail Yüksek, sergilediği futbolla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun oyun planının en önemli parçalarından biri haline geldi.

Milli futbolcu, sakatlıklarla mücadele ettiği geçen sezon 30 maçta görev yaptı. Sofyan Amrabat’ı bir adım daha önde gören Jose Mourinho, Faslı futbolcuya daha fazla forma şansı tanımıştı.

Tedesco’nun gelişiyle birlikte İsmail Yüksek’in form grafiği de yükseldi. Milli oyuncu, forma giydiği 15 maçın 11'ine 11’de başladı.

Orta sahadaki dinamizmi arttıran 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin topu kazanıp atağa çıkmasında büyük rol üstleniyor.

