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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek önce üzdü, sonra sevindirdi

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Yüksek önce üzdü, sonra sevindirdi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetin ardından şampiyonluk yarışındaki şansını yeniden güçlendiren Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’ten önce kötü sonra sevindirici haber geldi.

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Sivas ile oynanan lig maçından sonra ağrı hisseden İsmail Yüksek’in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edilirken genç futbolcunun sakatlığının ligdeki kritik Giresun maçında oynamasına engel teşkil etmediği ve Jesus’un şans vermesi durumunda lig maçında sahada olabileceği öğrenildi.

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BU SEZON 23 iSiM SAKATLANDI

Zirve yarışında Batshuayi, King, Peres, Oosterwolde, Szalai, Gustavo, Zajc iyileşip forma giyebilecek seviyeye gelirlerken sarı lacivertli takımda bu sezon tam 23 futbolcu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. İsmail Yüksek de bu sezon daha önce yaşadığı problem nedeniyle Rennes ile ilk yarıda Konya ve Kayseri maçlarını kaçırmıştı.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig

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