Fenerbahçe'de İsmail Yüksek müjdesi

Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını 10 Nisan Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Kayseri'ye gidecek.

İSMAİL YÜKSEK'TEN MÜJDE

Sarı lacivertlilerin milli oyuncusu İsmail Yüksek'in, yapılan antrenmanda takım ile çalıştığı görüldü.

