Fenerbahçe'de İsmail Yüksek mest etmeye devam ediyor! Jorge Jesus'un değişmez ismi oldu...

İstanbul’daki Shkupi, Tiran, Al Shamal maçlarının ardından Graz’daki Partizan ve Mol Fehervar müsabakalarında da görev alan genç orta saha oyuncusu başarılı oyunuyla beğeni topladı.

3 FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamaması nedeniyle sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek kamp döneminde gösterdiği performansla Jesus'un değişmez isimlerinde biri oldu.

PARTIZAN MAÇINDA GÖZ DOLDURDU

Sarı lacivertlilerin Partizan'ı 1-0 yendiği hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan İsmail, rakipleriyle girdiği 5 ikili mücadeleyi kazandı.

2 hava topu mücadelesinde rakiplerine üstünlük kıran İsmail Yüksek, 2 pas arası yaparken 2 de top kazanarak takımın dikkat çeken isimlerinden olmuştu.

İLK DEVREDE HATASIZ OYNADI

Başarılı oyununu Mol Fehervar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da sürdüren İsmail Yüksek, özellikle ilk yarıyı hatasız oynadı.

Jorge Jesus'un ö libero olarak görevlendirdiği İsmail Yüksek, karşılaşmanın ilk devresinde yüzde yüz pas isabetiyle oynadı.

3 kez de rakip oyunculardan top kapmayı başaran İsmail, bu istatistikte sahanın en iyisi oldu.

Partizan maçının ardından Mol Fehervar mücadelesinde de 90 dakika sahada kalan İsmail, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan da övgü aldı.

SIK SIK BİRE BİR GÖRÜŞTÜ

Maçta verilen aralarda İsmail Yüksek'le bire bir görüşmeler yapan Portekizli teknik adam, genç oyuncuya direktifler vermeyi ihmal etmedi.

"TAKIMDA KALMAK İSTİYORUM"

Mol Fehervar maçı sonrası yaptığı açıklamada, Jesus ve ekibiyle çalışmanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden İsmail Yüksek, "Çok büyük bir şans. Gururluyuz. Ondan ve tüm teknik ekipten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benimle özel ilgileniyor, ben de mücadele ediyorum, çalışıyorum. Önemli olan iyi oynamak değil, mücadele etmek. Bu formanın ağırlığını ve gururunu hissetmek önemli" dedi.



"KARARI VERECEK OLAN KİŞİ HOCAMIZ"



Kendisinin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya Yüksek, "Bunu teknik ekip ve yöneticiler bilir. Ben elimden gelen gayreti vermek istiyorum. Bu formanın ağırlığnı bilerek mücadele ediyorum. kalmak istiyorum. Tabii ki kararı verecek olan kişi hocamız. Ben elimden gelen gayreti vermek istiyorum, ben de bu takıma bir şeyler katmak istiyorum" yanıtını verdi.



Sarı-lacivertli formayla oynamanın çok güzel olduğunu belirten İsmail Yüksek, "Sahada kalmak gurur verici. Hele ki Fenerbahçe formasıyla. Her anın her dakikanın keyfini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.



"BU LİGİN EN İYİ SAVUNMA HATTINA SAHİP TAKIM FENERBAHÇE"



Takımın savunma hattından bahseden genç oyuncu, "Dörtlü, hem hız olarak hem çabukluk olarak bu ligin en iyi dörtlülerinden birisi. Bu ligin en iyi savunma hattına sahip takım Fenerbahçe. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Gerçekten çok iyi performans gösteriyorlar. Herkes Fenerbahçe formasına yakışan şekilde mücadele ediyor" diye konuştu.



"JESUS VE EKİBİ DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER"



Jorge Jesus’un kendisine en çok baskı yapmaktan bahsettiğini dile getiren İsmail, "Dünya çapında bir teknik direktör ve teknik ekip. Şu ana kadar çok sayıda kupa kazanmışlar. Bunun boş olmadığını herkes biliyor. Biz ondan çok şey öğrenmek istiyoruz. Öğreniyoruz da. Benimle özel ilgileniyor. Her şekilde ilgileniyor benimle, sağ olsun. Ben de elimden gelen gayreti saha içinde veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"BUGÜNLERİN HAYALİNİ KURARAK BÜYÜDÜM"



İsmail Yüksek son olarak şunları söyledi: "Ben bu formayla sahada oynadığım her dakikanın keyfini yaşamaya çalışıyorum. Zevk almaya çalışıyorum. Dışarıya nasıl gözüküyor bilmiyorum. Özgüvenli gözüktüğünü söylüyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Tabii ki heyecan yapıyorum. Bugünlerin hayalini kurarak büyüdüm ben. Büyük bir Fenerbahçeliyim."

DEVRE ARASINDA UYARILAR

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, devre arasında ısınan Valencia, Lincoln ve Zajc’a uyarılarda bulundu. İdmanlarda ve hazırlık maçlarında oyuncularla bire bir görüşmeler yapan ve sürekli uyarılarda bulunarak istediklerini aktaran Jesus, Mol Fehervar maçında da uyarılara devam etti. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın devre arasında Valencia, Lincoln ve Zajc ile kısa bir görüşme yaptı. Oyunculara isteklerini aktaran Jesus, ikinci yarıda Serdar Dursun’un yerine Valencia, Bruma’nın yerine Lincoln, Pelkas’ın yerine ise Zajc değişiklikleri ile başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus, bu kez de 64’üncü dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna giren Emre Mor’a uyarılarda bulundu. 65’inci dakikada yaşanan bir pozisyonda pas vermekte geç kalan Emre Mor’la bir süre konuşan Jesus, hatasını ve yapması gereken şeyler hakkında bilgiler aktardı.

İKİNCİ YARI 9 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelenin ikinci yarısına 3 değişiklikle başladı. Jesus; Serdar Dursun’un yerine Valencia, Bruma’nın yerine Lincoln, Pelkas’ın yerine ise Zajc’a görev verdi. 64’üncü dakikada Rossi’nin yerine Arda, İrfan Can Kahveci’nin yerine Emre Mor, Kim Min-Jae’nin yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 76’ncı dakikada Emre Mor’un yerine Muhammed Gümüşkaya, 87’nci dakikada Szalai’nin yerine Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Burak Kapacak görev aldı.

Teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ile İsmail Yüksek’e 90 dakika görev verdi.

PARTIZAN MAÇINA GÖRE 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Partizan ile oynanan hazırlık maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Portekizli teknik adam, Mol Fehervar karşısında Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'nın yerlerine İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'a görev verdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe’nin Mol Fehervar ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Öte yandan Merkur Arena’da Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.