Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 11:06

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Beşiktaş derbisindeki geri dönüşün fitilini ateşleyen golü kaydeden İsmail Yüksek, Dolmabahçe'deki maçı izleyen gözlemcilerden tam not alırken sarı-lacivertliler genç orta saha oyuncusunun transferi için kararını verdi.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, son dönemdeki çıkışını Beşiktaş derbisinde de sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun gelmesiyle birlikte daha önde ve daha serbest bir pozisyonda oynamaya başlayan milli futbolcu, derbide de bunun meyvesini aldı.

İsmail Yüksek, Beşiktaş karşısında geri dönüşün fitilini ateşleyen golü attı ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP

İsmail Yüksek'in son dönemdeki yükselen performansı sonrası Avrupa'da da 26 yaşındaki futbolcu için yakın takip başladı.

DERBİYE GÖZLEMCİ GELDİ

Daha önce Lyon ve Benfica ile adı geçen İsmail Yüksek için İngiltere'den Brighton ve Almanya'dan Stuttgart, Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisine gözlemci gönderdi.

TAM NOT ALDI

Beşiktaş derbisinde oldukça başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, performansıyla gözlemcilerden tam not aldı.

FENERBAHÇE BIRAKMAYACAK

Milli futbolcunun bu performansı sonrası Avrupa'dan önemli teklif gelmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in satışı kesinlikle söz konusu değil. Fenerbahçe Yönetimi, başarılı futbolcuyu kesinlikle bırakmak istemiyor.

2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

