Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 4 ayda değerini 6'ya katladı

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F.Bahçe’ye 2020’de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor’dan transfer edilen ancak aradığı şansı bulamayarak önce Balıkesir’e, ardından Adana Demir’e ve Bursa’ya kiralanan İsmail Yüksek bu sezon Jorge Jesus’la adeta yeniden doğdu. 6’sı Avrupa’da 2’si ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa’daki tüm karşılaşmalara 11’de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini artırdı.

Verilen şansları iyi değerlendirdi

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe’ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro idi. Sonrasında Jorge Jesus’un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail 4 ay gibi kısa bir sürede değerini 6.5 kat artırıp 2.3 milyon Euro’ya çıkardı.

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Rennes maçında maestro gibiydi

Jorge Jesus’un keşfi olarak hazırlık maçlarında defansif ön libero olarakgörev yapan 23 yaşındaki İsmail, daha sonraki karşılaşmalarda ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde sürekli artan bir performansla görev aldı. Bu sezon Fenerbahçe’nin oynadığı 8 resmi maçında 577 dakika görev yapan İsmail Yüksek, yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez görev aldığı Rennes açında merkez orta saha pozisyonunda adeta bir maestro gibi takımı yöneten isim olarak öne çıktı.

Wien maçında gol attı

Jesus’un hazırlık maçlarından bu yana kulübeye çağırarak bir öğretici gibi talimatlar verdiği İsmail, Portekizli hocanın bu talimatlarına harfiyen uyarak başarı çizgisini yukarılara taşımayı başardı. 4-1’lik Austria Wien maçında Fenerbahçe formasıyla bir de gol atarak çıkışını taçlandıran İsmail Yüksek’in hem Avrupa, hem lig hem de kupada oynayacağı maçlarla değerini bu sezon sonu 5-6 milyon Euro seviyelerine yükseltmesi bekleniyor.